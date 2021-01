Gedränge am rechten Rand

Ableger der faschistischen »Identitären Bewegung« in Deutschland, Österreich und anderswo mobilisieren vor allem junge Menschen für die faschistische Szene. In Spanien haben sich einige »Identitäre« zur Gründung einer neuen Partei entschlossen und werden damit womöglich die faschistische Vox-Partei bei den nächsten Wahlen schwächen. Allerdings stellt diese »identitäre« Partei in dem iberischen Land weder eine »Bewegung« noch ein Projekt von jungen Intellektuellen dar.

Der heutige Vorsitzende der Partido Político España Identitaria (Partido Identitario), José Ignacio Vega Peinado, war bis 2019 Mitglied der Vox-Partei. Er soll sich zum Austritt entschieden haben, weil er sich nicht genügend respektiert fühlte. In den 1990er Jahren hatte er einer Neonazigruppe namens »Acción Radical« angehört und einen Hochschullehrer angegriffen. Der Mann trug eine Behinderung davon und Vega Peinado saß für die Tat ein Jahr im Gefängnis, wie La Marea...