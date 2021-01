Die Aufgabe des »Ibiza«-Untersuchungsausschusses, der den Korruptionsverdacht gegen den Exvizekanzler der Republik Österreich und den Exchef der rechten FPÖ, Heinz-Christian Strache, aufklären soll, wird komplexer. Am Dienstag beschäftigten sich die Ausschussmitglieder unter anderem mit einer Affäre des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), die sich über weite Strecken wie ein schlechter Krimi liest. Wie Der Standard am Montag berichtete, kam es am Wochenende zu mehreren Festnahmen von ehemaligen BVT-Mitarbeitern. Darunter war der ehemalige Abteilungsleiter M. W., der zusammen mit dem Exabgeordneten der rechten FPÖ, Thomas Schellenbacher, dem Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek zur Flucht verholfen haben soll. Gegen einen weiteren einstigen BVT-Beamten, H. B., läuft ein Verfahren, weil er eine ehemalige Mitarbeiterin des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, die unter dem Namen »Nina W.« bekannt ist, bei einer Vielzahl von ...