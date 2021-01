Aus FARC wurde Comunes

Seit Sonntag ist es offiziell: Die kolumbianische Partei FARC heißt nun »Comunes«. In der nach dem zweitägigen landesweiten Parteitag in Medellín veröffentlichten Abschlusserklärung heißt es, die Änderung des Namens sei wichtig, da der Name FARC in einigen Kreisen auf Ablehnung stoße. Zuvor hatte bereits am Freitag Sandra Ramírez, Senatsabgeordnete der Partei, in einem Interview mit dem Radiosender La FM erklärt, man wolle Verwechslungen mit Dissidentengruppen vermeiden, die aktuell unter dem Namen »FARC« agierten.

Die Partei war im August 2017 in der Hauptstadt Bogotá als Folge eines Friedensabkommens zwischen der damaligen Regierung unter Präsident Juan Manuel Santos und der linken Guerillagruppe FARC-EP gegründet worden. Damals hatte die Organisation auf ihrem Gründungskongress entschieden, das Kürzel »FARC« als Parteinamen beizubehalten. Während »FARC« bei der Guerillaorganisation jedoch »Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia«, also »Revolutionär...