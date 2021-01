Pleite und heimatlos

Turbulente Tage erleben derzeit die Anhänger des KFC Uerdingen. Der Fußballdrittligist aus dem Krefelder Stadtteil meldete am letzten Donnerstag Insolvenz in »Eigenverantwortung« an. Dabei bliebe die Geschäftsleitung im Amt und würde nur durch einen von den Gerichten bestellten Insolvenzverwalter beaufsichtigt. Man könnte also munter weiterwursteln. Ob das in diesem Fall rechtens ist, bleibt abzuwarten, denn der den früheren Bundesligisten und DFB-Pokalsieger von 1985 in den letzten Jahren in Gutsherrenmanier führende Investor Michail Ponomarew hat seinen Ausstieg angekündigt und trat bereits als KFC-Präsident zurück. Nennenswerte Einnahmen habe der Verein jenseits seines Sponsorings ohnehin nicht, ließ er dabei verlauten.

Seit Freitag stehen die Uerdinger nun auch ohne Stadion da. Da die Krefelder Grotenburgkampfbahn längst nicht mehr den Anforderungen genügt, trug man die Heimspie...