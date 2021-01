Inkarnation seiner Epoche

Wer rund 100 Bücher herausgebracht, mehrere tausend Artikel (vor allem während des Faschismus und des Zweiten Weltkrieges) geschrieben hat und zur Mitte des 20. Jahrhunderts der wahrscheinlich berühmteste und meistgelesene Schriftsteller und Journalist weltweit war, könnte das eine oder andere Interessante auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts vermitteln. Ilja Ehrenburg wurde vor 130 Jahren geboren und hatte vor knapp hundert Jahren bereits mehrere Werke geschaffen, mehrere Revolutionen mitgemacht, mehrere Gefängnisaufenthalte erlitten und mehrere Länder bereist.

Aus dem mexikanischen Exil schreibt Anna Seghers am 6. Mai 1944 an Ehrenburg:

»Lieber Ilja Ehrenburg,

meine Kinder und ich haben gerade Ihren Roman ›Der Fall von Paris‹ beendet. Er hat einen so großen Eindruck auf mich gemacht, dass ich Ihnen sofort schreiben muss, etwas, das ich schon seit langem tun wollte. Was mich an Ihrem Buch am meisten beeindruckt hat, war der zweite Teil: der ›Drôle de guerre‹...