»Dann noch die Wohnung wegzunehmen, ist der Gipfel«

Während der Covid-19-­Pandemie und trotz Shutdown laufen Zwangsräumungen aus Wohnungen unerbittlich weiter. Sie selber waren am vergangenen Dienstag akut vom Rausschmiss aus Ihrer Wohnung bedroht. Wie kam es dazu?

Seit fast 35 Jahren lebe ich in meiner Wohnung. Nach einer mehrjährigen Auseinandersetzung, unter anderem um eine fehlende Heizung, die zur Mietminderung führte, war nun der Plan, mich mitten im Coronalockdown und im Winter zwangsweise zu räumen. Das sollte am 19. Januar passieren. Zuvor hatte ich einen Räumungsschutzantrag und ein ärztliches Attest eingereicht, erhielt allerdings am Freitag vor der Räumung eine Ablehnung. Also hatte ich meine Sachen bei Freunden unterstellen und zugleich aktiv werden müssen. Ich verschickte eine Presseerklärung und stellte eine Petition online mit der Forderung, Zwangsräumungen während der Coronakrise auszusetzen. Eine Aktivistin von Die PARTEI hatte eine Mahnwache für den Tag meiner Zwangsräumung beim Ordnungsa...