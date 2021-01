Terror in Bagdad

Zwei Anschläge in Bagdad haben am vergangenen Donnerstag 32 Tote und mehr als 100 Verletzte gefordert. Schauplatz des blutigen Geschehens war ein Markt für gebrauchte Kleidung am Tajeran-Platz, der in Bab Al-Scharki (Osttor), einem belebten Geschäftsviertel der irakischen Hauptstadt, liegt. In unmittelbarer Nähe beginnt Al-Dschadirija, ein Viertel mit vielen Kirchengemeinden. Der Sitz des Armenisch-Apostolischen Erzbistums Bagdad, die Kathedrale des Heiligen Gregor des Erleuchters, befindet sich in Sichtweite des Tajeran-Platzes nur 100 Meter entfernt.

Laut Augenzeugenberichten gingen die Anschläge auf zwei Selbstmordattentäter zurück. Der erste Täter habe auf der Straße gelegen und getan, als sei er krank, erklärte ein Straßenhändler gegenüber Journalisten. Als man ihm helfen wollte, sei der erste Sprengsatz explodiert. Als Umstehende und Passanten an den Ort des Geschehens liefen, um den Verletzten zu helfen, sei eine weitere Explosion ausgelöst worden. ...