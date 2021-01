Faschistischer Untergrund

Nach einem Bericht der Staatsanwaltschaft von Genua haben Antiterroreinheiten der Carabinieri bei Razzien in der italienischen Hafenstadt sowie in Turin eine Gruppe von Personen festgenommen, die der Bildung »einer gewaltbereiten Organisation« verdächtigt wird. Auch in Bologna, Perugia, in Palermo und weiteren Städten fanden Ende vergangener Woche Durchsuchungen statt. Die Gruppe nennt sich »Nuovo Ordine Sociale« (Neue Sozialordnung), was an eine in den 50er Jahren von dem stellvertretenden Führer der faschistischen Partei MSI, einer Nachfolgeorganisation der Mussolini-Partei, Pino Rauti, gegründete Terrorgruppe »Ordine Nuovo« anknüpft.

Die Organisatoren verbreiteten, wie es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft heißt, unter anderem neonazistische, antisemitische und frauenfeindliche Inhalte im Internet. Die Gruppe habe Anschläge, wie jene 2011 auf der norwegischen Insel Utøya und 2019 im neuseeländischen Christchurch, geplant. Der Führer der Gruppe, ei...