Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Bauernhof statt ­Seniorenheim Ein Lebensabend mit Huhn und Kuh Mit 74 Jahren beginnt Heinz-Dieter Herper einen neuen Lebensabschnitt. Er zieht wohl zum letzten Mal in seinem Leben um: vom Eigenheim auf einen Bauernhof. Der Trend kommt aus Skandinavien, Altenpflege soll mit Landwirtschaft verbunden werden. Angesichts des Überlebenskampfs zahlloser kleiner Betriebe bei gleichzeitig fortschreitendem demographischen Wandel eine ideale Lösung für beide Seiten? D 2020. Arte, 19.40 Uhr Duell im Atlantik Im Original»The Enemy Below«: Während des Zweiten Weltkriegs ortet die Besatzung des Zerstörers »USS Haynes« ein feindliches U-Boot und nimmt die Verfolgung auf. Captain Murrell, der erst kurz zuvor das Kommando übernommen hat, befiehlt der Mannschaft, das Schiff gefechtsbereit zu machen. Ihnen gegenüber steht der erfahrene Nazikapitän von Stolberg...

Artikel-Länge: 2643 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen