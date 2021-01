Vietnam plant Zukunft

An diesem Montag beginnt in Vietnam der 13. Parteitag der Kommunistischen Partei. Die KP ist in dem südostasiatischen Land die bestimmende politische und ökonomische Kraft. Ihre Parteitage haben, was die politische Relevanz betrifft, eine durchaus vergleichbare Bedeutung mit Wahlen in den USA oder in Deutschland. Alle fünf Jahre werden richtungweisende Änderungen beschlossen und in Gang gesetzt. Eines der bekanntesten Beispiele ist der Parteitag 1986 mit dem Beschluss zur »Doi Moi« (Erneuerung), der Politik zur Öffnung der Wirtschaft für private Aktivitäten.

An dem Parteitag werden 1.587 Delegierte teilnehmen, die 5,1 Millionen KP-Mitglieder vertreten. Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten gehören der Rechenschaftsbericht der Parteiführung und die Diskussion der mittel- und langfristigen sozioökonomischen Entwicklung des Landes für den kommenden Fünfjahreszeitraum. Auf der Agenda steht außerdem die Wahl des zukünftigen Zentralkomitees.

Wegen der Pandemie ...