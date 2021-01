»Unfassbar, wie hier mit Menschen umgegangen wird«

Sie haben vor wenigen Tagen das Flüchtlingslager Lipa im Nordwesten Bosnien-Herzegowinas besucht. Wie ist dort die Situation?

Fürchterlich. Es ist Winter, es ist kalt. Das Lager liegt auf einem Bergzug. Es ist ein rauhes Klima. Die Menschen frieren und hungern, zudem haben sie keine Gesundheitsversorgung oder keine Möglichkeit, sich zu duschen. Das betrifft nicht nur das Lager in Lipa, sondern die gesamte Umgebung. Es gibt noch viele Menschen, die sich in Hausruinen oder in die Wälder zurückgezogen haben.

Ihre Hilfsorganisation hat sich entschlossen zu helfen. Was haben Sie dort gemacht?

Unser Vereinsmotto ist, möglichst schnell und effektiv einzugreifen. Es ist äußerst schwierig, nach Bosnien Waren einzuführen, weil es kein EU-Land ist. Wir haben eine Kreditkarte mitgebracht und die Organisationen vor Ort unterstützt: Für ungefähr 40.000 Euro haben wir Kleidung, Schlafsäcke, Lebensmittel, Werkzeug und 500 Paar Schuhe gekauft. Wir haben auch selbst mit angep...