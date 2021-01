Bank oder nicht Bank

Der Zahlungsdienstleister ­Wirecard ging im Juni vorigen Jahres mit großem öffentlichen Getöse pleite. Der Schaden war nicht immens hoch. Von 1.300 Beschäftigten wurden 730 entlassen. 500 wurden von der spanischen Großbank Santander übernommen, die die verwertbaren Teile der Gesellschaft übernahm. Die Gläubigerbanken müssen wohl etwa eine Milliarde Euro abschreiben. Viel schlimmer schien der Reputationsschaden für den deutschen Kapitalmarkt. Wirecard war 2018 in den Dax (Aktienindex der 30 teuersten deutschen Börsenwerte) aufgenommen worden. Peinlich war auch, dass die Regierung Merkel – wie es so ihre Art ist – für die Gesellschaft Lobbyarbeit unter anderem in China übernommen hatte, angeregt auch von dem halbseidenen ehemaligen Wirtschafts- und Kriegsminister Theodor von und zu Guttenberg.

Dass die Wirtschaftsprüfer offensichtlich versagt hatten, schien weniger schlimm. In diesem Fall hatte Ernst & Young (EY), eine der vier riesigen Prüfgesellschafte...