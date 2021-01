Gegründet 1947 Sa. / So., 23. / 24. Januar 2021, Nr. 19

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hammerversteher des Tages: Heimwerker Oliver Rast Heftpflaster reicht da nicht: Der Daumen leuchtet purpurrot, Blut läuft unters Nagelbett, es schmerzt gewaltig. Ein typisches Malheur unsachgemäßem Hammergebrauchs. Bekannt ist: Die gefährlichsten Orte sind nicht öffentliche Räume, die eigenen vier Wände sind’s. Die Coronakrise bringt es mit sich: Bau- und Heimwerkermärkte boomen. Und damit die Selbstversuche der Hobbybastler in Mietwohnung oder Eigenheim. »Die vielen Sanierungs-, Renovierungs- und Verschönerungsprojekte, die unsere Kunden in den vergangenen Monaten angegangen sind, zeigen, dass das kreative Pot...

