Fünf Millionen ausgeschlossen

Die Palästinenser auf der Westbank und in Gaza schauen in diesen Tagen verzweifelt nach Israel. Während die knapp fünf Millionen Einwohner wohl noch länger ohne Coronaimpfung auskommen müssen, meldete die Besatzungsmacht am Donnerstag laut dpa einen neuen Rekord: 224.000 Dosen an einem Tag. Das böse Wort von der »Impfapartheid« macht die Runde. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu feierte unlängst öffentlichkeitswirksam die zweimillionste Impfung.

850.000 Israelis erhielten schon die notwendige zweite Dosis, darunter auch die jüdischen Siedler im besetzten Westjordanland. Damit liegt die Impfkampagne international vorne. Seit Ende Dezember impfen die Krankenhäuser im Akkord. Auch die arabischen Israelis erhalten die Injektion. Die Palästinenser im unter israelischer Blockade stehenden Gazastreifen und auf der Westbank werden hingegen erst in einigen Wochen, wenn nicht Monaten den ersten Impfstoff erhalten.

Dabei drängt die Zeit: Am Donnerstag ...