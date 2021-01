Zum Inhalt dieser Ausgabe | Absturz der Lot Polnische Fluggesellschaft entlässt 20 Prozent ihrer Beschäftigten Reinhard Lauterbach Polens staatliche Fluglinie Lot ist auf Schrumpfkurs. Zu Beginn des Jahres kündigte die Geschäftsleitung an, insgesamt 300 festangestellte Beschäftigte zu entlassen: 50 Piloten, 150 Flugbegleiter und 100 Leute aus der Verwaltung. Die geplanten Entlassungen verteilen sich jedoch ungleichmäßig. Bei den Verwaltungskräften sollen zwölf Prozent gehen, bei den Piloten 20 Prozent und bei den Flugbegleitern knapp 30 Prozent. Um etwa zehn Prozent wurden auch die Scheinselbständigkeitsverträge reduziert, zu denen die Lot bereits seit 2016 mehr als die Hälfte ihres Personals genötigt hat. Unter dem Strich wird also der Anteil der Scheinselbständigen unter den Beschäftigten der polnischen Fluglinie weiter anwachsen. Lot-Vorstandschef Rafal Milczarek begründete die Entlassungen auf einer kurzfristig einberufenen Anhörung des Verkehrsausschusses des polnischen Parlaments damit, dass die Linie im Zuge des Pandemiejahrs 2020 mehr als die Hälfte ihres Umsatzes eingebüßt ha...

Artikel-Länge: 3394 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen