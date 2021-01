Schlag mit Stil

Der Brustkorb bebt, die Halsschlagader vibriert. Zehn Sparringsrunden liegen hinter ihm. Kevin Boakye-Schumann sitzt in der Ringecke, den Rücken an das Eckpolster gelehnt. Sein Kopf ist leicht gesenkt, die Augen sind geschlossen, die angewinkelten Beine stützen die Unterarme. Dazwischen sein Arbeitsmaterial, die Boxhandschuhe. Ein typischer Werktag für den 22jährigen Mittelgewichtler. Fünf-, zuweilen sechsmal die Woche trainiert er, »insgesamt rund 15 Einheiten«, sagt er im jW-Gespräch vor Trainingsbeginn an einem Donnerstag nachmittag, während er Bandagen um seine Mittelhände wickelt.

Wir sind in Hamburg, nur wenige Minuten in südöstlicher Richtung vom Hauptbahnhof entfernt. An einer Kopfsteinpflasterstraße mit Industriegewerbe steht ein moderner Zweckbau. Ein Schild der EC Boxpromotion prangt über dem Eingang. Das Gym von Erol Ceylan bietet den Faustkämpfern vom TH Eilbeck gewissermaßen Exil. Die Heimstätte des Traditionsklubs aus dem Bezirk Wandsbek ist...