Wissen vor acht

Mensch: Machen Chips ­süchtig?

Der Film ist noch nicht zu Ende, doch die Chipstüte längst leer. Obwohl man weiß, wie ungesund solch krachende Snacks sind, kann man nicht widerstehen. Wichtig wäre: rechtzeitig ausschalten.

Das Erste, 19.45 Uhr

Wissen aktuell

Rettet die Wälder!

Hitze, Trockenheit, Schädlinge – unseren Wäldern geht es bekanntermaßen mies. Seit Jahrzehnten haben Forstwirte auf profitträchtige, aber wenig widerstandsfähige Fichten- und Kiefernmonokulturen gesetzt. Das rächt sich nun. Brauchen wir hitzeresistentere Baumarten, damit unsere Wälder in Zeiten des Klimawandels bestehen können? Dazu kommt die Regenwaldvernichtung. Was muss weltweit dagegen unternommen werden? Und was kann jeder einzelne tun? Wichtig wäre kollektiv-revolutionäres Handeln. D 2020.

