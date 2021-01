Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der erste Stern André Dahlmeyer Einen wunderschönen guten Morgen! Seinen ersten Stern gewann der Club Atlético Banfield aus dem Süden des Ballungsraumes Buenos Aires, gegründet von britischen Eisenbahnern, vor hundert Jahren – Fußball war noch Amateursport. Gespielt wurde um die Copa de Honor, den Ehrenpokal des Rathauses von Buenos Aires. Man begann in der Saison 1920, doch die Semifinals und das Endspiel wurden erst im Januar 1921 ausgetragen. 16 Mannschaften nahmen teil, 14 Erstligisten plus zwei der Stadtliga Rosarios. Banfield kickte im Achtelfinale gegen Almagro, und als es nach Verlängerung immer noch 1:1 stand, war ein Entscheidungsspiel vonnöten, das Almagro mit 1:0 gewann. Die Teams aus Rosario waren für die Semifinals direkt qualifiziert. Die Newell’s Old Boys trafen auf die Boca Juniors und Tiro Federal auf Lanús. Doch vor dem Match gegen Tiro Federal trat Lanús aus der AAF, der Asociación Argentina de Football, aus, die deshalb d...

