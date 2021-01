Bordel, Mellies, Lakomy

Wer Wolfgang Bordel einholen will, braucht einen langen Atem. Keiner stand bis jetzt annähernd so lange an der Spitze eines deutschen Theaters. Bis 2019 leitete der bekennende Linke 36 Jahre lang das Theater in Anklam, das er nach dem Ende der DDR gerettet und zur Vorpommerschen Landesbühne mit zahlreichen Spielstätten umgeformt hatte. Er holte das Publikum nicht nur mit der »Olsenbande« und »Ekel Alfred« in seine Häuser, auch Bertolt Brecht, Friedrich Wolf und Peter Hacks inszenierte er mit Erfolg. Nach wie vor leitet Bordel, der u. a. in Neustrelitz arbeitete, die von ihm vor über 20 Jahren gegründete Theaterakademie Vorpommern auf Usedom, aus der viele gute Leute hervorgingen, die an deutschen Bühnen tätig sind. So kann er auf ein beachtliches Lebenswerk blicken, wenn er am Donnerstag seinen 70. Geburtstag feiert.

