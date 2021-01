Brieffreund des Tages: Friedrich Merz

Schwer zu entscheiden, was am Wochenende langweiliger war, das digitale CDU-Parteitagsmeeting zur Wahl der Parteiführung oder die RTL-Dschungelshow aus Köln. Man hätte die Akteure austauschen können, und keiner hätte gemerkt, ob Mike über den Lauf der Sonne schwadroniert oder Merz seine öde Steuererklärung prüft.

Die Chancen für Friedrich Merz, in der CDU noch was zu werden, reduzieren sich langsam aber sicher auf die Größe eines Bierdeckels. Vertraute munkeln derweil, die Wahl sei gefälscht. In Wirklichkeit habe sie der Profilobbyist mit 74 Millionen Stimmen haushoch gewonnen, die Briefwähl...