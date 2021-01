Friedliche Machtübergabe

Für die Amtsübergabe an den designierten 46. US-Präsidenten Joseph Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris an diesem Mittwoch ist die US-Hauptstadt Washington in eine Festung verwandelt worden. Offensichtlich rechnet der Sicherheitsapparat nicht mit der »friedlichen Machtübergabe«, die der abgewählte Donald Trump nach dem »Sturm auf das Kapitol« zugesagt hatte. Entgegen kommt den Experten, dass das Publikum wegen der Coronapandemie laut der britischen BBC nur aus maximal 1.000 Personen bestehen wird.

In der Hochsicherheitszone des Stadtkerns wurden U-Bahn-Stationen geschlossen, Metallzäune und Betonblöcke sperren ganze Straßenzüge, Kontrollpunkte der Polizei können nur mit Sonderausweisen passiert werden. Brücken vom angrenzenden US-Bundesstaat Virginia nach Washington sind gesperrt.

Washington sei eine »Stadt zwischen Angst und Aufbruch«, meldete die Agentur AFP. Aus Sorge vor Gewalt durch Trumps militante Anhänger schützen Tausende Polizisten und rund 25....