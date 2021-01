Wasserwerfer gegen Arme

Südafrikas Wirtschaft liegt infolge der Shutdownmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus noch immer am Boden. Eine neuerliche Ausgangssperre ab 21 Uhr, ein Verkaufsverbot für alkoholische Getränke sowie die Sperrung der Küstengebiete haben vor allem die Gastronomie und die Tourismusbranche erneut hart getroffen. Staatliche Ausgleichszahlungen gibt es für die betroffenen Beschäftigten jedoch keine, selbst die Nothilfen für Erwerbslose laufen in diesem Monat ersatzlos aus. »Wir haben das Geld nicht, das ist die einfache Wahrheit«, erklärte Präsident Cyril Ramaphosa am vergangenen Wochenende in einem seiner raren Interviews, das er Journalisten der Nachrichtenplattform Eyewitness News und des Radiosenders 702 gab.

Wie sehr die Ärmsten unter der Krise zu leiden haben, zeigt eine Szene aus dem Kapstädter Vorort Bellville, ebenfalls vom vergangenen Freitag. Als Sozialministerin Lindiwe Zulu dort dem lokalen Büro der ihrer Behörde unterstellten Agentur für Sozial...