Zum Inhalt dieser Ausgabe | Einmischung aus London Zu links: Schottischer Labour-Vorsitzender tritt nach Druck von Parteichef Starmer zurück Christian Bunke, Manchester Regieren, und zwar »verantwortungsbewusst« und im Sinne des Großkapitals. Das ist die Kernbotschaft von Keir Starmers Labour-Partei. Am Beispiel Schottlands lässt sich derzeit nachverfolgen, welche Folgen dieser Kurs hat. Im Mai finden die Wahlen zum schottischen Regionalparlament statt. Über Jahrzehnte hinweg war Schottland eine sozialdemokratische Kernregion. Das ist lange vorbei. Der regierenden und die Unabhängigkeit anstrebenden Schottischen Nationalpartei (SNP) wird erneut eine absolute parlamentarische Mehrheit vorhergesagt. Labour steht dagegen in den Umfragen bei mageren 18 Prozent. Vergangene Woche trat nun überraschend der schottische Labour-Vorsitzende Richard Leonard zurück. Dem eher »...

Artikel-Länge: 2210 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen