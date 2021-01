Fertigmacher des Tages: Maredo

Seine erste Filiale eröffnete der Fleischlappenbrater »Maredo« 1973 am Westberliner Kurfüstendamm – die Frontstadt rappelte sich gerade als Schaufenster des Westens auf. Fast 50 Jahre später ist der Kapitalismus nicht mehr ganz frisch und die »Steakhaus«-Kette zu. Am Montag wurde bekannt, dass die Chefetage am Wochenende per Brief alle Beschäftigten bis auf eine Rumpftruppe in der Düsseldorfer Firmenverwaltung entlassen hat. Insolvenz war schon im März 2020 angemeldet worden. Damals fand sich die Hälfte der rund 950 Beschäftigten auf der Straße wieder. Das Virus s...