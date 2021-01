Amazonas ohne Sauerstoff

Nach dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems im brasilianischen Bundesstaat Amazonas und in dessen Hauptstadt Manaus Ende vergangener Woche ist es in vielen Städten landesweit zu Protesten gekommen. Am Freitag abend demonstrierten Hunderte Menschen unter anderem in Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre und Recife gegen die lange Untätigkeit des faschistischen Staatschefs Jair Bolsonaro angesichts der Coronapandemie.

Der schwer zugängliche Bundesstaat war bereits im vergangenen Jahr einer der Hotspots der Pandemie, jetzt fehlt den überfüllten Krankenhäusern sogar der Sauerstoff. Am Donnerstag abend warteten 480 Covid-19-Patienten auf ein Krankenhausbett, unzählige Menschen starben. Trotz Warnungen, dass das System kollabieren könne, setzte die Regierung Bolsonaro mit Gesundheitsminister Eduardo Pazuello noch am Mittwoch auf die Verschreibung des unwirksamen Medikaments Chloroquin. Am Freitag nun schickte der Präsident mit zwei Militärflugzeugen...