Die Kröten wandern

Seine Wahl zum CDU-Vorsitzenden am Sonnabend hatte Armin Laschet offenbar noch abgewartet. Am Montag morgen rollten dann die Bagger. Im rheinischen Braunkohlerevier begann der Abriss des Dorfs Lützerath, das dem Tagebau »Garzweiler II« weichen soll – und Laschet traf der geballte Zorn der Klimaschützer. Jakob Blasel von »Fridays for Future« erklärte via Twitter, als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen gebe Laschet die Antwort auf die Frage, ob er als CDU-Chef den Klimaschutz ernst nehmen werde.

Von den Grünen, deren Parteispitze nach der Laschet-Wahl noch viel entschlossener auf das »schwarz-grüne« Bündnis hinarbeiten dürfte als zuvor schon, kam zu dem Thema wenig. Die Führung der Partei war vollauf damit beschäftigt, das Schattenboxen mit dem neuen CDU-Chef zu eröffnen und so eine Pseudodistanz zwischen den Grünen und der Union zu suggerieren. Der Kovorsitzende Robert Habeck mäkelte im ARD-»Morgenmagazin«, bei »allen zukunftsrelevanten Themen« sage ...