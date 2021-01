Symbolkraft des Sichtbaren

Diese deutsche Schande wird ewig bleiben. Das Deutschlandlied – auch wenn heute einige Strophen offiziell nicht mehr gesungen werden – löst auch in mir noch Angst aus, genau wie Tamara Misch es in dem neuen Foto-Text-Band »Leuchtend prangten ringsum Apfelblüten« der Fotografin Gabriele Senft beschreibt. Der Geist, der dem Lied eingeimpft wurde, lebt in der Gegenwart fort. Dieses Lied ist für mich ein großdeutsches Geblök, ein Totengekrächz für meinen Vater, der – auch verführt durch diesen mit so vielen Verbrechen verbundenen Gesang – im November 1942 in einem Waldstück bei Tjaplowo im Kursker Gebiet »fiel«, zerrissen von der Granate einer Panzerabwehrkanone. Das Birkenkreuz zwischen Schnee und Erde ist längst verfault. Die Gebeine finden sich auf keinem Soldatenfriedhof. Der russische Boden ist frei von Eroberern – wie lange noch?

Es wird wieder Zeit, nach der bitteren Wahrheit zu suchen. Zu viel wird im verlogenen Gesimpel und in den Plattheiten der Schw...