Deckmantel Antikolonialismus

Seit dem 1. Januar ist das afrikanische Freihandelsabkommen (African Continental Free Trade Agreement, kurz Afcfta) offiziell in Kraft. 54 der 55 Länder des Kontinents – alle außer Eritrea – sind bisher beigetreten, 34 haben das Abkommen bereits ratifiziert. Gemessen an der Zahl der Beitrittsstaaten schafft das Afcfta die größte Freihandelszone der Welt und verknüpft nach Angaben der Weltbank den Wirtschaftsraum von 1,3 Milliarden Menschen mit zusammengerechneten Bruttoinlandsprodukten von 3,4 Billionen US-Dollar (rund 2,8 Billionen Euro). Es herrscht Aufbruchsstimmung zwischen Kairo und Kapstadt. Seit Jahren ist nicht nur von den Bretton-Woods-Institutionen, sondern auch von den politischen und ökonomischen Eliten afrikanischer Staaten überschwengliches Lob auf das Freihandelsabkommen zu hören. »Fundamental verändern« werde das Afcfta das »wirtschaftliche Schicksal unseres Kontinents«, erklärte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa in seiner jüngsten Neuj...