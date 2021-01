Kapitalismus und Vogelwelt

Wir brachten unter diesem Titel (»Der Kapitalismus und die Vogelwelt«) in Nr. 1 dieses Jahrgangs der Neuen Zeit eine Notiz, die mit einigen statistischen Angaben dartat, dass die Zahl und Mannigfaltigkeit der Vögel in industriellen Gegenden in Abnahme begriffen ist. Verschlechterung der Luft und des Wassers, vielfach auch Verkümmerung der Nahrung, Störungen während der Brütezeit und Erschwerung der Nistgelegenheiten dürften die Hauptursachen dieser Abnahme sein.

Sie ist jedoch nicht auf die industriellen Gegenden beschränkt. Wo die Landwirtschaft kapitalistisch betrieben wird, bemerken wir die gleiche Erscheinung. Die kapitalistische Landwirtschaft bringt die Waldverwüstung mit sich, möglichste Ausbeutung des Bodens, also z. B. Beseitigung der viel Platz einnehmenden Hecken durch Drahtzäune usw., auf jeden Fall Verminderung der Nistplätze und Verkürzung des Futters. Während so die Vermehrung der Vögel gehemmt wird, wachsen die Verfolgungen, denen sie von s...