Re: Der Lockruf der Provinz

Wenn die Großstadt ihren Reiz verliert

Die Gentrifizierung erreicht das stille Land. Den Kunsthandwerkern jeder Couleur ist Berlin endgültig zu eng geworden, um ihre Träume vom selbstbestimmten Leben auf anderer Leute Kosten zu verwirklichen. Corona hat dieser Sehnsucht zusätzlichen Rückenwind gegeben. Und so zieht es sie in Ruinen und Brachen politisch bewusst abgehängter Landstriche der Provinz. Fragt sich nur, wo die verdrängten Landeier dann hingehen – in die Stadt? D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Die Römer am Rhein – Eine Zeitreise

Früher wollten die Leute in unseren Breiten eben genau dahin, in die von Ausländern gegründeten Städte. In Köln entstand eine eigene, römisch-germanische Welt. Der Film begleitet zwei Bewohner Colonias am Rhein in ihrem Alltag. Diese Spurensuche lässt die Rheinmetropole in einem ungew...