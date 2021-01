Zum Inhalt dieser Ausgabe | Dem Schlachthaus die Stirn Christian Geisslers Menschenliebe von »Kalte Zeiten« bis »kamalatta« Klaus Weber Am 6. November 2020 fand – unter Coronabedingungen als Onlineveranstaltung – in Kooperation mit dem Literaturforum im Brecht-Haus und der »Hellen Panke« die Tagung der Christian-Geissler-Gesellschaft statt. Im folgenden drucken wir eine überarbeitete Fassung des dort gehaltenen Referats von Klaus Weber über Menschenliebe bei Geissler. Im kommenden Jahr werden die Beiträge als Buch im Verbrecher-Verlag erscheinen. Wir danken Verlag und Autor für die freundliche Genehmigung zum Abdruck.(jW) I. Meine Geissler-Geschichte Und ist doch so, dass du die Tür aufreißen möchst und soviel Verlangen hast in Dir drin, dass dir Flügel herauswachsen müssten (Marieluise Fleißer 1972) Es muss im Herbst 1988 gewesen sein, dass ich mir »kamalatta« (Roman von Christian Geissler, jW) zulegte. Nach einer Erzieherausbildung konnte ich abiturlos studieren; täglich die Frankfurter Rundschau und wöchentlich die Deutsche Volkszeitung lesend hatte ich schon einige politische »Stationen« hi...

Artikel-Länge: 21674 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen