Termin für Landtagswahl wackelt

Das inzwischen merklich wackelige »rot-rot-grüne« Regierungsbündnis von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) in Thüringen wird auf eine weitere Probe gestellt. Die für den 25. April geplante Neuwahl des Landtages steht wegen des anhaltend schweren Verlaufs der Coronapandemie auf der Kippe. Die Spitzen der drei Regierungsparteien Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen sowie der CDU – die als »Stabilisierungsanker« das Dreierbündnis toleriert – trafen sich am Donnerstag in Erfurt, um über den Zeitplan für die Auflösung des Landtags und Neuwahlen zu entscheiden. Ein Beschluss wurde noch für Donnerstag erwartet, lag aber bis jW-Redaktionsschluss nicht vor.

Das Parlament müsste sich für einen Wahltermin im April bereits im Februar auflösen – also noch in der Hochphase der Pandemie und möglicherweise in einer Situation, in der Entscheidungen zum Infektionsschutz getroffen werden müssen. Thüringen verzeichnet derzeit im Bundesländervergleich die meisten C...