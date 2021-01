Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Ein Riesling aus Norwegen Weinbau im Klimawandel Wenn der Wein fortan aus Skandinavien kommt, dürfte das Olivenöl bald aus der Steiermark oder aus Venetien stammen. In Umbrien jedenfalls gehen die Olivenbäume langsam, aber sicher ein, für 40 Grad Dauersommertemperatur sind sie einfach nicht gemacht. Der Klimawandel ist vorläufig für die meisten Winzer noch vorteilhaft: Die heißen Sommer der letzten Jahre haben große Jahrgänge hervorgebracht. Doch die Klimazonen für die Rebpflanzen wandern nach Norden. In Norwegen bereitet man sich auf die erste Lese vor. D 2019. Arte, 19.40 Uhr Wirecard – Game Over Geldgier, Größenwahn und dunkle Geheimnisse Einst galt Wirecard als Börsenstar: Jung, trendy, mit scheinbar glänzenden Jahresabschlüssen und 40 Unterfirmen an 26 Standorten. Doch das alles war mehr Schein als Sein. Kleinanleger verloren ihr Erspartes, Fondsmanager ihre Reputation, die Finanzaufsicht ihre Glaubwürdigkeit – ...

