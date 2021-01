Wie es pulsiert

Schlagen wir den ganz großen Bogen. Etwa von heute zurück in das Deutschland des 19. Jahrhunderts, als sich in den Fabriken Wuppertals das Proletariat bildete. Friedrich Engels, dortiger Fabrikantensohn, kritisierte die Ausbeutung, aber auch diejenigen, die zwar den Mehrwert erschufteten, aber in ihrer Kulturlosigkeit nur Branntwein und zotige Gesänge kannten.

Nun rüber, ins Südafrika der Apartheid, mitten hinein ins 20. Jahrhundert, nach Johannesburg, wo in den Townships von Soweto eine Million Afrikaner aus ganz Afrika zusammengepfercht waren, um in den Minen für die weißen Herren zu schuften. Hier entstand das erste urbane Proletariat Afrikas. Zotige Gesänge und Branntweinleichen wird es auch ge...