Mär vom Musterstaat BRD

Einen »Platz an der Sonne« forderte 1897 der damalige Staatssekretär des Äußeren und spätere Reichskanzler Bernhard von Bülow und brachte damit die imperialistischen Ziele des Kaiserreiches ungeschminkt auf den Punkt. Heute formuliert man in Berlin vorsichtiger. Das Land müsse »mehr Verantwortung übernehmen« heißt es regelmäßig – jetzt auch wieder von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) im Grußwort zu einem am Mittwoch mit großem Tamtam gestarteten »Bürgerrat«. Mit dem soll offenbar Bürgerbeteiligung simuliert werden. 169 per Los ausgewählte Personen sollen sich ausgerechnet zum Thema »Deutschlands Rolle in der Welt« Gedanken machen. Schäuble ist Schirmherr des Bürgerrats.

So neutral der Titel klingt, ist er tatsächlich nicht so weit entfernt von Bülows »Platz an der Sonne«. Insofern passte es ins Bild, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Tag, an dem der Bürgerrat startete, im Schloss Bellevue eine Ansprache zum 150. Jahrestag der...