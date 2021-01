»US-Geschichte kennt Versuche innerstaatlichen Terrors«

Wofür steht der Angriff auf das Kapitol?

Als Historikerin, die zu den Themen Sklaverei, Amerikanischer Bürgerkrieg und zur Ära der »Reconstruction« arbeitet, habe ich oft Vergleiche gezogen zwischen dem, was unter dem Trump-Regime geschehen ist – ich nenne es ein Regime, nicht eine Regierung –, und dem, was früher in unserer Geschichte passierte. Es hat in ihr wiederholt Versuche gegeben, den demokratischen Prozess durch den Einsatz von innerstaatlichem Terror zu stören, insbesondere während der »Reconstruction«. Nach dem Bürgerkrieg wurden damals in den Südstaaten das Wahlrecht der Schwarzen und die amtierende demokratische Regierung von rechten weißen Terrorgruppen wie dem Ku-Klux-Klan angegriffen. Genau daran erinnern mich die heutigen Gruppen, die jetzt wieder die Konföderierten-Flagge im Kongress gehisst hatten. Dies ist ein schreckliches Menetekel für unsere Demokratie, und wir müssen energisch darauf reagieren. Es schockiert mich, wie wenige Angreif...