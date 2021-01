Der rote Stern

Seit Wochen sitze ich an meinem Biedermeiertisch, an dem Tisch mit den Spuren der Holzwürmer auf der Platte, und schreibe an einem Buch, und im Vorderhaus brennt das Licht, morgens um vier, wenn ich nicht schlafen kann, und abends um elf, wenn ich noch ein paar Zeilen machen will.

Jeden Tag sehe ich hinter dem Fenster des Vorderhauses ...