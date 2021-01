Re: Agata allein zu Haus

Alltag einer Pendlerfamilie in Polen

O schöne, freie Welt! Agata und ihr Mann Henryk haben es weit gebracht. Sie haben elf Kinder, ein eigenes Häuschen und zwei alte Autos. Für eine kinderreiche Familie in der polnischen Provinz ist das keine Selbstverständlichkeit. Der Haken: Das Glück ist zerbrechlich. Um den Lebensstandard halten zu können, muss Henryk in Deutschland arbeiten. Krankheit, Pandemien oder Arbeitslosigkeit sind in ihrem Lebensmodell nicht eingeplant. Denn das System heißt immer noch Kapitalismus. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Wissen vor acht

Zukunft: Stühle, frisch geerntet

Wissen, Arbeit , Liebe – die Quellen unseres Seins. Aber sitzen muss man auch, sogar dann, wenn manche das Sitzen als das neue Rauchen denunzieren. Dem englischen Designer Gavin Munro ist es jedenfalls mit Hilfe von speziellen Korsetten gelungen, Pflanzen so zu ziehen, dass sie zu Möbeln wachsen. Was diese Möbel auszeichnet und warum diese gewach...