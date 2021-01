School Of Rock

Der Gitarrist Dewey Finn ist ohne Job und fasst den verrückten Plan, aus den Schülern einer elitären Privatschule eine Rockband zu formen. Zusammen mit den Kindern plant er, dass legendäre »Battle of the Bands«-Festival zu gewinnen. Mit Jack Black. USA 2003.

RTL 2, Sa., 20.15 Uhr

Spannende Geschichten aus der Bronzezeit

Must Farm

In Europa war schon immer was los, nicht soviel wie in den Wiegen der Zivilisation, aber immerhin: In einem Sumpfgebiet in Ostengland wurden 1999 die Überreste einer Siedlung aus der Bronzezeit entdeckt. Das Dorf ist durch den Flussschlamm, in dem es einst unterging, so gut konserviert, dass es das britische Pompeji genannt wird. Zahlreiche Fundstücke wie Waffen und Schmuck wurden zutage gefördert. Ob bald auch ein Imbiss zum Vorschein kommt wie ...