Die ultimative Krise

Der US-amerikanische Soziologe und Herausgeber des marxistischen Periodikums Monthly Review spricht an diesem Sonnabend um 16 Uhr auf der XXVI. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz. Wir veröffentlichen an dieser Stelle einen Auszug aus dem 10. Kapitel seines gemeinsam mit seinem Kollegen Brett Clark verfassten Buchs »The Robbery of Nature«. (jW)

Die Analyse des »ökologischen Fußabdrucks« als Nachhaltigkeitsindikator¹ zeigt, dass sich die Welt im sogenannten Overshoot befindet, d. h. sie verbraucht derzeit Ressourcen im Ausmaß von fast zwei Erdplaneten. Die Hauptursache für diese ökologische Überbeanspruchung ist in den Exzessen der reichen Länder zu suchen, die sich aktuell auf dem gesamten Globus verdoppeln. Hinterließe die gesamte Weltbevölkerung den ökologischen Pro-Kopf-Fußabdruck der USA, würden sogar vier Erden benötigt. Die Größe des ökologischen Fußabdrucks eines reichen Wirtschaftssystems wie dem der USA ist ein Hinweis auf seine starke Abhän...