Neuer Zaun für das Kapitol

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) seine Anhänger dafür verurteilt, dass sie das Kapitol in Washington gestürmt haben. Er kritisierte in einer kurzen Videobotschaft über Twitter »die Gewalt, die Gesetzesbrüche und das Chaos« vom Mittwoch und rief zu »Versöhnung« und »Heilung« auf. Der Druck auf ihn war gestiegen. Trump wird vorgeworfen, für die Ausschreitungen verantwortlich zu sein, auch von seinem Kabinett – zwei Ministerinnen und weitere Regierungsvertreter sind bereits zurückgetreten.

Die Rufe nach einer Absetzung werden lauter. Die führenden Demokraten im US-Kongress, Nancy Pelosi und Charles Schumer, verlangten dies auf Grundlage des Zusatzartikels 25 der US-Verfassung: Der Präsident solle für amtsunfähig erklärt werden. Trump habe einen »bewaffneten Aufstand gegen Amerika« und einen »Umsturzversuch« angezettelt, so die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Pelosi.

Derweil wird weiter darüber diskutiert, warum die Protestierenden oh...