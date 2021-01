Wenn Banker regieren

Eine Person aus meinem näheren Umfeld hier in Polen ist positiv auf Corona getestet worden. Wir haben uns vor Kurzem gesehen, da hatte sie noch keine Symptome. Damit kann sowohl sie mich als auch ich sie angesteckt haben. Das war die Ausgangslage.

Das Nächstliegende ist in dieser Situation, sich testen zu lassen. Aber das ist in Polen gar nicht so einfach. Denn der staatliche »Nationale Gesundheitsfonds« (NFZ) schreibt den Hausärzten vor, Überweisungen zum Test nur an solche Patienten auszustellen, die Symp­tome haben. Das hat drei Folgen: Die eine, vermutlich unmittelbar beabsichtigte, ist, dass Kosten für die Tests an möglicherweise ohnehin gar nicht infizierten Personen gespart werden. Die zweite ist als angenehmer Nebeneffekt, dass die Zahlen der Neuinfizierten – erhoben natürlich auf Grundlage der Getesteten – künstlich niedrig gehalten werden. Das macht sich gut für die Regierung in einer Zeit, wo solche Rohdaten für bare Münze genommen werden. Die d...