Auge auf Abzocker geworfen

Ein kleines bisschen Hoffnung für Briefeschreiber: Das Porto auf Postsendungen könnte infolge zweier Gerichtsentscheidungen vorerst nicht weiter steigen oder vielleicht sogar reduziert werden. Nach einer Mitteilung der Bundesnetzagentur vom Mittwoch prüft die Behörde »die Möglichkeit der Erteilung einer neuen Entgeltgenehmigung«, was am Ende wohl auf die Vorgabe einer Art Preiskorridor hinausliefe. Auf dieser Grundlage müsste die Deutsche Post die Tarife neu festlegen, wobei die Änderungen dann schon ab Herbst 2021 und nicht wie bisher geplant zum Jahresbeginn 2022 in Kraft treten würden. Noch am gleichen Tag ließ das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) verlauten, eine Regelungsanpassung vorzubereiten, um die juristisch beanstandeten Punkte »auf eine tragfähige Rechtsgrundlage zu stellen«.

Hintergrund ist ein am vergangenen Dienstag bekannt gewordener Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln sowie ein bereits im Mai ergangenes Urteil des Bundesverwaltungsger...