Permanente Videobeobachtung

Im von der CDU und Bündnis 90/Die Grünen gemeinsam regierten Hessen soll die Videoüberwachung öffentlicher Plätze künftig noch weiter ausgebaut werden als bisher. Am Donnerstag erklärte Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass die Regierung in Wiesbaden zwei Drittel der Anschaffungskosten durch die Kommunen übernehmen werde, um einen »Beitrag zur Verbesserung der Sicherheitslage zu leisten«. Insgesamt sollen diese mit 2,8 Millionen Euro unterstützt werden.

Dabei wird in Hessen die Videoüberwachung öffentlicher Plätze im Vergleich zu anderen Bundesländern bereits besonders häufig durchgeführt. Laut Beuth waren 2020 bei den sieben hessischen Polizeipräsidien in insgesamt 19 Städten 24 Schutzzonen mit insgesamt 263 Kameras zur Überwachung von öffentlichen Straßen und Plätzen in Betrieb. 2019 waren landesweit noch 204 Kameras eingesetzt worden.

Die Koalitionspartner aus Bündnis 90/Die Grünen äußerten sich bisher nicht zu...