Theoretische Träume

Einen wunderschönen guten Morgen! Der argentinische ­Ligapokal ist eine Mammutveranstaltung, an der alle 24 Erstligisten teilhaben. Er ist der erste Wettbewerb, den die 2020 neu gegründete Liga Profesional de Fútbol ausrichtet. Der Pokal startete nach fast acht Monaten Seuchenzwangspause am 30. Oktober, dem 60. Geburtstag von Diego Maradona, und zu diesem Zweck wurde der sichtbar von Medikamenten entstellte Maestro von den Funktionären ins Waldstadion von Gimnasia y Esgrima in La Plata geleitet, weil es das Drehbuch der Sponsoren der Asociación del Fútbol Argentino (AFA) so vorsah. Maradona sah aus wie ein Zombie, und dieses völlig sinnlose Zurschaustellen war nur ein weiteres Kapitel der perversen Barbarei, die sich AFA nennt. Maradona war niemand, der sich vorschreiben ließ, was er zu tun hatte. Aber er war definitiv nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Als er drei Wochen später verstarb und Gott endlich im Himmel angekommen war (wo ihn nun niem...