TUI auf Staatskosten

Und noch ein Griff in die Portokasse des Staatshaushalts: Der weltgrößte Touristikkonzern TUI mit seiner Flotte Tuifly erhält 1,25 Milliarden Euro vom Bund. Eine Art Rettungsaktion gegen den Bankrott. Die Umsatzeinbrüche sind dramatisch, im zweiten Quartal 2020 verringerten sich die Erlöse um 98,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Mit der nun dritten Finanzspritze wurden dem Konzern inklusive privater Mittel rund 4,8 Milliarden Euro an Unterstützung zugesagt, um Ausfälle zu kompensieren. Existenzgarantien für den Konzern, nicht für die Beschäftigten wohlgemerkt.

Zum Abnicken des Finanzpakets wurden die TUI-Aktionäre eilig am Dienstag zur außerordentlichen Hauptversammlung zusammengerufen. »Das Paket enthält Komponenten, die genehmigt werden müssen«, erklärte Vorstandschef Friedrich Joussen am Montag via dpa. Dazu gehöre unter anderem die Kapitalerhöhung über rund 500 Millionen Euro. Mit der Ausgabe weiterer Aktien will TUI auf dem Börsenparkett p...