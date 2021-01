Das nationale Wir

Der Schweizer Autor Friedrich Dürrenmatt hat am heutigen Dienstag seinen 100. Geburtstag. Feiern kann er ihn aber nicht mehr, er ist ja bereits 1990 an Herzversagen gestorben. Aus gegebenem Anlass wird Dürrenmatts Krimikomödie »Der Pensionierte« (SWF 1997; Di., 19 Uhr, WDR 3) ausgestrahlt, in der ein pensionierter Kommissär Verbrecher vor ihren Fehlern warnt. Um einen spektakulären Betrugsfall dreht sich Rosvita Krausz’ Feature »Aufstieg und Fall des Kunsthändlers Helge Achenbach« (MDR 2020; Di., 20 Uhr, NDR Kultur).

»Auf der Suche nach dem ›Wir‹« befindet sich dieses Jahr über das Deutschlandradio in seiner gleichnamigen »Denkfabrik«. Der DRadio-Sender Deutschlandfunk, der zu jedem »Tagesausklang« die deutsche Nationalhymne spielt, nahm in Sachen »Wirgefühl« Nachhilfe beim Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU). Aus einem Interview mit Das Parlament zitierte der DLF am 1. Januar, Schäuble mahne »einen verantwortungsvollen, aber zugleich auch unver...