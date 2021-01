Keine Kompromisse mit London

Der ehemalige Quartiermeister der irisch-republikanischen Guerillaarmee Irish Republican Army (IRA), Michael McKevitt, ist im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung verstorben. An seinem Leben lassen sich exemplarisch die Auseinandersetzungen in der IRA-Führungsriege im Umgang mit dem Friedensprozess zeigen. Der Schwager des IRA-Hungerstreikenden Robert »Bobby« Sands lehnte jeden Kompromiss mit der britischen Regierung ab und gründete 1997 die »Real IRA«.

Michael McKevitt wurde am 4. September 1949 in der Grafschaft Louth geboren. Nach dem Ausbruch des Nordirlandkonflikts schloss er sich Ende 1969 der IRA an. In den 1980ern stieg er in ihre Leitungsebene auf, wurde Quartiermeister und war somit für die Waffenlager zuständig.

Der libysche Staatschef Muammar Al-Ghaddafi intensivierte zu dieser Zeit seine Unterstützung für die IRA. Nachdem Libyen mehrere Tonnen an Waffen, darunter den Plastiksprengstoff Semtex und Boden-Luft-Raketen n...