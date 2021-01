Ein verrücktes Huhn

Die Pariser Kommissarin Lise trifft zufällig ihre Jugendliebe Antoine, der inzwischen Professor ist. Glücklich über das Wiedersehen verabreden sie sich. Doch Lises berufliche Pflichten durchkreuzen diese Pläne, denn sie muss einen Serienmörder fassen, der es auf Abgeordnete abgesehen hat. Gleichzeitig versucht sie, ihren Beruf gegenüber Antoine geheimzuhalten, der Hass auf die Polizei hegt. F 1978. Mit Annie Girardot, Philippe Noiret.

Arte, 20.15 Uhr

Rabenalarm im Norden

Die Vögel sind klug und schwer zu vertreiben. Saatkrähen gehören dazu ebenso wie Kolkraben. Die Stadt Elmshorn in Schleswig-Holstein hat seit Jahrzehnten ein Problem mit Saatkrähen. Dort gibt es ungefähr 1.000 Brutpaare. Morgens und abends in der Dämmerung sind die Vögel am lautesten. Richtig genervt sind viele Elmshorner aber erst, wenn die Saatkrähen im Frühjahr in große...