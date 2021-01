Fetisch und Verfall

Mitte Januar erscheint im Kasseler Mangro­ven-Verlag von Thomas Metscher das Buch »Kunst. Ein geschichtlicher Entwurf« in einer erweiterten und überarbeiteten Auflage. Wir veröffentlichen an dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor einen Auszug aus dem ersten Kapitel. (jW)

Die Geburt der modernen Kunst erfolgte in einer Krise, die in der Geschichte kaum Vergleichbares hat. Sie betraf den Zivilisationstyp, der seit dem Ausgang des Mittelalters die Geschichte der Welt bestimmte, die europäisch-westliche Zivilisation in ihren Grundlagen und in ihrer Gänze. Sie besaß historische Dimension, da die neuzeitliche Gesellschaft zu diesem historischen Zeitpunkt in die Periode der Weltgeschichte eingetreten war. Die globale Expansion des Kapitals, im Kommunistischen Manifest scharfsinnig prognostiziert, war Wirklichkeit geworden, der Kapitalismus in seine imperialistische Phase eingetreten. Das Proletariat hatte als historischer Akteur die Büh...